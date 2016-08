Ruby și Claudia, iubita lui Dorian Popa au fost domnișoare de onoare la nunta lui lui What’s up cu Simina, care are loc duminică seara, la Palatul Știrbey. Fetele au făcut senzație la eveniment. Ținuta lor a atras privirile tuturor. Extrem de sexy, cele două au purtat rochii lungi și foarte decoltate.

„Domnișoare de onoară măăăă! Eu și Babs la nunta lu’ Whatzy și Siminaaaaaa!!! Casă de piatră, nebunilooooooor și haideți să ne tragem în poze!”, a scris Ruby pe contul de socializare.What’s Up și Simina s-au căsătorest duminică, 28 august la Palatul Știrbey, mirii rezervând Pavilionul Prințului pentru petrecerea lor de unde sunt așteptați aproape 300 de invitați. Cei doi au fost cununați de Andra și Cătălin Măruță.



Ruby, succes impresionant pe plan muzical

Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În februarie 2011, Ruby a început colaborările cu HaHaHa Production, lansând piesa „Party Hard”. La începutul anului 2012, a lansat un alt disc single intitulat „Miracle of Love”. Piesa a beneficiat și de un videoclip în regia lui Iulian Moga și a intrat în clasamentul național Romanian Top 100, atingând poziția maximă cu numărul 31. Un videoclip regizat de Radu Aldea a fost lansat deodată cu piesa. „Stinge lumina” este, până în momentul de față, cel mai de succes disc single al lui Ruby în România, atingând repede poziția maximă cu numărul 18. A fost lansată și o variantă în limba engleză a piesei, „Turn Off the Lights”, precum și un alt videoclip, realizat tot de Radu Aldea. În februarie 2015 Ruby a lansat un nou videoclip, „Nu pune la suflet” în colaborare cu What’s Up, produs în studiourile deMoga. Piesa care a staționat pe locul 1 timp de 6 săptămâni în Romanian Top 100 și 16 săptămâni în top 10. Totodată a strâns peste 24.000.000 de vizualizări pe Youtube. Tot în februarie 2015, Ruby participă la reality show-ul, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, difuzat de PRO TV și care obține o medie a rating-ului de 12,5% și un share de 24,1 pe publicul național, iar artista ajunge în finală ieșind pe locul III. Imediat după ce s-a întors din Africa de Sud lansează împreună cu Dorian Popa și Cătălin Moroșanu piesa, „Lasă cucu-n pace”, care devine un adevărat fenomen online strângând peste 17.000.000 de vizualizări. La sfârșitul lunii septembrie 2015, lansează un nou single alături de Dorian Popa, „Bună, ce mai zici?” piesa care reușește să strângă în doar 3 săptămâni peste 10.000.000 de vizualizări pe Youtube și să ajungă în primele 10 poziții ale Romanian Top 100.