Sandra Izabasa și-a donat părul. Sportiva a sărit în ajutorul femeilor diagnosticate cu cancer

Sandra Izabasa și-a donat părul în scop caritabil. Sportiva a donat 25 cm de păr pentru crearea de peruci pentru femeile diagnosticate cu cancer.

Sandra Izabasa și-a donat părul, pentru crearea de peruci. “Am dorit să donez o parte din părul meu catre Fundația Renasterea în cadrul campaniei „Vieți împletite”. Îmi doream o schimbare de look și am vrut să donez părul pentru crearea perucilor pentru femeile diagnosticate cu cancer. Ma simt foarte bine și mă bucur pentru că am luat această decizie”, spune Sandra.

“Lucrez foarte bine cu hairstylist-ul Geanina Florina, mă consult cu ea pentru orice modificare adusa părului meu. Nu am mai avut parul asa scurt din 2011 și îmi era dor de look-ul acesta”, adaugă Sandra Izbasa.