Sandra Izbașa și Petrișor Ruge s-au despărțit? Toată lumea aștepta nunta

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge s-au despărțit? Se pare că cei doi au decis să pună capăt relației în urmă cu mai bine de o lună, deși apropiații așteptau să stabilească data nunții.

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge formau unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi petreceau mult timp împreună, deși erau extrem de discreți în ceea ce privește relația. Mult timp, nimeni nu a știut că între aceștia există o poveste de iubire. Din păcate, se pare că cei doi s-au separat recent, anunță digisport.ro.

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge s-au despărțit? Sportiva nu își dorea căsătorie

De altfel, la începutul acestui an, Sandra a declarat pentru Libertatea că nu se gândește la căsătorie. ”Momentan nu mă gândesc la căsătorie. Mă bucur de ceea ce am acum. Mă axez pe carieră. Toate la timpul lor! Cu siguranță se va ântâmpla fără să programez, chiar nu am timp să mă gândesc la asta”, a declarat Sandra Izbașa pentru Libertatea.

Atunci când a fost întrebată dacă își dorește copii, Sandra a răspuns pentru Libertatea. „Un copil înseamnă o responsabilitate, înseamnă să mă învârt în jurul lui, și trebuie să o faci cu persoana potrivită, care să se dedice, nu doar să bifezi acțiunea că ai făcut un copil. În momentul în care voi avea pe cineva – eu știu? – să pot să fac acest pas, îl voi face. Îmi plac copiii, dar în momentul de față îmi place să lucrez cu ei și să ne jucăm.