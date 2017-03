Sandu Lungu și Marius Manole, la Uite cine dansează!. Au trecut deja aproape 4 săptămâni de antrenamente zi de zi pentru show-ul Uite cine dansează!. Concurenţii sunt din ce în ce mai obosiţi şi stresaţi, iar atmosfera este foarte tensionată la antrenamente. Iar luptătorul Sandu Lungu și actoriul Marius Manole vor intra în competiție răniți.

După eliminarea Oanei Zăvoranu și a lui Hadad și abandonul Danei Bundeanu, toţi cei care au rămas în competiţie îşi doresc să meargă cât mai departe. Din sălile de repetiţii se aud de foarte multe ori ţipete, fie din cauza oboselii acumulate, deci, pe fond nervos, fie din cauza faptului că unii dintre ei se lovesc sau execută câte o mişcare mai complicată de dans care le provoacă dureri.

Dacă Dana Budeanu a decis să abandoneze competiția după ce și-a fisurat o coastă, Sandu Lungu și Marius Manole vor să demonstreze că o accidentare nu-i poate scoate din joc si strând din dinți și merg mai departe.

Ultimele antrenamente i-au cam lovit. Luptătorul Sandu Lungu are probleme la un picior, iar Raluca, partenera lui, are grijă de el şi îl ajută, iar Marius Manole are dureri de spate, ia calmante şi îşi pune plasturi cu ardei iute pentru a putea suporta mai ușor chinul.

Iar dacă ei țipă de durere, Octavian Strunila şi Oana sunt cel mai vocal cuplu din competiţie la capitolul nervi. Cei doi, soț și soție, au divergente şi sunt nemulţumiţi că niciunul dintre dansurile de până acum nu a fost apreciat de juriu. Cu toate astea, sunt mai hotărâţi ca niciodată să prezinte o coregrafie foarte bună, iar asta se… aude din plin.