Sandu Lungu vorbește despre experiența Uite cine dansează!, un proiect care a însemnat enorm pentru el

„Iniţial n-am vrut să particip. Eu nu dansez niciodată. Şi la nuntă, când mergea lumea pe ring, mă scuzam că mă doare piciorul, că trebuie să merg la baie… Ştiam cum poate arăta un mamut dansând. M-au convins familia, prietenii şi faptul că scopul era caritabil. Atunci am zis: „, povesteşte Alexandru Lungu într-un interviu acordat ebihoreanul.ro. Alături de partenera sa, coregrafa Raluca Neacşu, orădeanul s-a pregătit temeinic, iar în prima emisiune i-a impresionat pe juraţii Andreea Marin, Mihai Petre, Florin Călinescu şi Gigi Căciuleanu cu un vals care i-a asigurat punctajul cel mai mare.

Repetițiile au fost dure, motiv pentru care acesta s-a și accidentat la genunchi, însă a continuat și a reușit să impresioneze atât juriul cât și publicul. „La repetiţii era ca şi cum aş fi făcut aerobic 6-7 ore continuu. Nici n-aveam curajul să mănânc, de frică să nu dau afară. Am simţit o oboseală cruntă!”, povesteşte sportivul pentru aceeași sursă.

„Am arătat că şi luptătorii sunt oameni, nu animale. Intră în ring, dar în afara lui au familii, muncesc şi ei pentru o pâine”, spune cu modestie bărbatul, care şi-a câştigat, poate paradoxal, un nou segment de fani. „Cred că am prins la femei, la mămici, care nu se aşteptau să vadă o sensibilitate la mine. Mă opreau pe stradă, mă pupau, îşi făceau poze cu mine, îmi ziceau că sunt un dulce”, povestește Sandu Lungu.



Sandu Lungu intră din nou în ring, însă de data asta…la Paris. „Trebuie să lupți și să câștigi”

Sandu Lungu are o fetiţă, pe Jessica, în vârstă de 15 ani, dintr-o primă căsătorie, şi doi gemeni, Alexandru jr. şi Alexandra, în vârstă de un an şi jumătate, din cea de-a doua.

În prezent, Sandu Lungu se pregătește pentru o nouă confruntare. „În iunie voi avea la Paris un meci cu un francez. Muay Thai e un fel de kickbox, dar şi cu lovituri cu coate şi genunchi. Am mai luptat kickbox şi-s bărbat, am mai încasat destule coate, n-o să refuz un meci pentru câteva lovituri”, declară campionul pentru sursa citată.



În luna iulie, Sandu va mai lupta într-o gală MMA la Mamaia. „Nu poţi fi ciuca bătăilor, trebuie să lupţi şi să câştigi. Altfel îţi cade bursa. Aşa ne câştigăm noi pâinea”, recunoaşte el, fără ocolişuri. Chiar prin inedita lui experienţă în lumea dansului, a transmis o lecţie importantă tuturor celor care vor s-o înveţe: aceea că, indiferent care ar fi „ringul”, merită să te lupţi!