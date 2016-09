Sânziana Buruiană, probleme după naștere. “Mă cam dor”

Sânziana Buruiană, probleme după naștere. Vedeta se confruntă cu o situație neplăcută din cauza dinților care o dor foarte tare. Astfel că, este foarte posibil ca fosta asistentă tv să nu își mai poată alăpta fetița.

Sânziana Buruiană e nevoită să se sacrifice pentru sănătatea fiicei sale din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Este vorba de durerile mari de dinți cu care se confruntă de ceva timp.

„A fost un an spectaculos pentru mine ca să spun aşa. Încă o alăptez deşi are nouă luni. Pe perioada sarcinii am avut şi o burtică foarte mică. Mi-am revenit foarte repede, pentru că nu m-am îngrăşat foarte mult. (…) Ne gândeam să mai facem o lună de miere în trei – mă gândeam la o surpriză, să plecăm trei-patru zile. (…) Da, am avut ceva probleme cu dantura, mă cam dor dinţii când beau rece, cald şi am înţeles că copilul îţi ia din calciu. Eu nu am luat nicio vitamină. O să mă duc la dentist, nici anestezie nu am voie să fac, dar totuşi, există o anestezie care nu are o anumită substanţă şi dacă o să mi se facă nu am voie să o alăptez pe cea mică vreo trei ore. Vreau să o alăptez măcar până la un an„, a mărturisit Sânziana Buruiană la Antena Stars.

Sânziana Buruiană, probleme după naștere. Nu s-a putut ridica din pat

La patru zile de când a devenit mamă, Sânziana Buruiană are dureri insuportabile şi nu se poate ridica deloc din pat. Blonda este dependentă de soacră şi nu a putut până acum să se ocupe deloc de cea mică. Din fericire, mama lui Zuluf o ajută cu tot ce are nevoie, astfel că Sânzi poate sta liniştită, până când durerile îi vor trece. „Am ridicat capul la anestezie, chiar am vorbit în timpul anesteziei. Azi (n.r luni) m-am simţit rău, nu am putut să mă ridic din pat. Am înţeles că este ceva normal. Am fost foarte rău, nu am putut să o ţin în braţe pe cea mică. Am putut doar să o alăptez. Am luat nişte pastile ca să se elimine efectul anesteziei. Operaţia mă doare mai puţin decât mă doare capul. Eu sunt ţintuită la pat şi mi se aduce fetiţa în braţe. Nu pot să mă ridic”, spunea Sânziana la scurt timp după naștere.