Scandal la Bravo, ai stil. Iuliei Albu nu i-a venit să creadă.

Scandal la „Bravo, ai stil”. Iulia Albu a fost din nou pusă la zid de una dintre concurentele aflate în concurs. Este vorba despre Silvia. De altfel, aceasta nu este prima ceartă care a avut loc între cele două.

„Stai că n-am înțeles, era rândul tău să vorbești sau voi vă treziți vorbind? Ba e Ioana, ba e Larisa, ba e…”, a spus Iulia „Păi în gala trecută ai vorbit despre fetița mea, în gala trecută ai vorbit despre mine că am fost în umbră, mă gândesc, cu fața aceea sinistră, ce ai putea să mai spui?”, i-a răspuns Silvia. „Ce ai spus? Cu ce? Ai făcut o remarcă?”, a intervenit Răzvan Ciobanu. „Are față de, are machiajul sinistru”, a răspuns Silvia. „Cu fața aia sinistră?”, a continuat designerul. „Da, da!”, a răspuns, din nou, concurenta. „Știi, noi în emisiunea asta am mai avut niște discuții pe tema asta și tu erai cea supărată și ți se părea că Iulia te jignește. Când spui despre un om «Ai o față sinistră» e o jignire”, i-a explicat Răzvan Ciobanu.