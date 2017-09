Scandal monstru între Călin Geambașu și tatăl său în mediul virtual. Totul a început zilele trecute, când Călin a făcut publice amănunte mai puțin știute despre viața lui de familie, mai exact despre legătura cu Petre Geambașu.

În urma acuzațiilor cum că a refuzat să își vadă nepotul, Petre Geambașu a postat un mesaj dur pe contul de Facebook.

Scandal monstru între Călin Geambașu și tatăl său…cuvinte grele aruncate în mediul virtual

„Din capul locului vreau să vă spun că nu am de gând să fac “rating”unor emisiuni de “cancan” ale unor posturi TV și nici să încarc Fb-ul cu problemele noastre de familie.

Mi-am clădit viața și cariera artistică cu greu, cu o muncă tenace, trecând prin multe nedreptați în showbiz. (…) Sunt încă multe persoane : prieteni, rude, vecini, care cunosc indeaproape felul in care l-am crescut si educat noi pe Calin și care acum cred ca sunt consternati la ceea ce declanșeaza el.

Daca el consideră că i se”potriveste” acest cancan și îi asigura succesul in cariera artistica, e treaba lui. Noi ar fi trebuit sa aparem la televizor, in fata publicului numai cu ceea ce stim noi sa facem mai bine : SĂ CANTAM ! La talentul și pregătirea lui muzicală, trebuia să compuna, să organizeze concerte etc…și să nu-si iroseasca puterea intelectuala scriind sute și sute de pagini, (către noi parintii si catre “femeia”care i-a daruit un copil minunat. Va dati seama ca o spun cu mare, mare tristețe…..Personal nu cred ca DaviN, în formarea lui ca viitor muzician, avea nevoie de asa ceva. (…) Calin a fost, este si va fi “Produsul”nostru, al Cristinei ( CO2), cum își numeste el mama care l-a nascut și a fost “pandarul”lui permanent, – in clasele mici, în cele mari si chiar mai tarziu – și al meu, cel care l-am mai altoit din cand in cand, dar nu la modul expus de el ,nici pe departe. La acest “Produs” s-a muncit mult, s-a supravegheat indeapreoape, s-a investit suflet și nu numai, tocmai ca El, Călin să se prezinte astăzi în fața lumii asa cum îl știti : manierat, educat, iar de talent….ce sa m-ai vorbim ? !…..

Tocmai din aceste considerente, stimați cititori ai paginilor Fb. ale lui Călin si Petre Geambasu, nu va lănsați în verdicte care nu reflecta realitatea. Dați naștere unei telenovele care nu exista”, este o parte din mesajul postat pe Facebook de Petre Geambașu.

Călin Geambașu își acuză tatăl că l-a terorizat

Călin nu renunță și îi dă replica acidă tatălui său într-un comentariu. Acesta îi aduce acuzații grave părintelui său, despre care spune că l-a terorizat atunci când era copil. “Cand spui ca ar trebui sa imi investesc energia in muzica, nu in clarificari, sunt doua aspecte ce as vrea sa ti le fac remarcate: 1) eu chiar in muzica imi investesc intreaga energie, fiindca din asta traiesc – nu mi-a dat nimeni 1 Leu cu titlu gratuit vreodata. Nici macar tu. Si 2) inteleg prea bine ca ai vrea sa ma ocup de orice altceva decat sa te scot pe tine din zona aparentelor, dar tin sa iti spun ca mai mult ma consuma sa port zilnic o masca decat sa imi iau inima in dinti intr-un final si sa lamuresc aspecte ce au creat confuzii si dureri sufletesti (…) Spre deosebire de tine, pe mine ma deranjeaza mirosul gunoiului de sub pres…”

Nu se pot uita momentele cand faceam pipi pe mine cand te indreptai fioros inspre mine – probabil ca aveam vezica imbatranita pe la 7-8 anisori sau probabil vazusem cum te manifesti la nervi…? Fie una, fie alta.. O data s-a intamplat aceasta scena chiar inainte sa plec la scoala si m-ai trimis asa.

* ACASA – nu se poate uita momentul cand m-ai izgonit de la masa si m-ai obligat sa mananc pe capacul de la WC-ul din baia mare pe motiv ca faceam mofturi la mancare…

* ACASA – nu se poate uita momentul cand m-ai pus sa imi arunc cu mana mea jucariile pe ghena de gunoi pentru faptul ca mi-am permis sa imi reiau joaca la scurta vreme dupa ce ma certasei tu, in loc sa fiu abatut, marcat si daramat de spusele tale…! Am mers la ghena si printre lacrimi le-am aruncat pe toate, insa cand am ajuns la ursuletul Jimmy ti-am zis ca impreuna cu el merg si yo pe ghena. Te-a mai potolit reactia mea si noroc ca s-a dus Mama (nu CO2) a doua zi si a cotrobait prin gunoaie si mi-a gasit partenerii de joaca fiindca altfel, dusi erau… Stii cum erau naziștii aia care puneau fratii sa se impuste intre ei? Asa ai aratat atunci…(…)”, sunt cuvintele scrise de Călin.

Citește și