Scandalul i-a amploare între Brigitte și Amalia Năstase, după ce bruneta a anunțat divorțul de soțul ei. După ce fosta soție a lui Ilie Năstase a postat pe contul de socializare un mesaj cu subînțeles, actuala nevastă îi dă replica.

Răspunsul soției lui Ilie Năstase a venit imediat. „By the way ( să o dăm pe engleză că tot ești în America pe bănuții lui Ilie) nu sunt geloasă pe balene ramolite iar nebună am fost doar atunci cand am acceptat ca sotul meu să te întrețină după ce ne -am căsătorit, și să îmi fac sejururile la Paris cu tine pe la mese. Dar ce să- i faci, oamenii se mai și trezesc și se întâmpla sa aibe si atidot la șantaje ieftine. Din nou By the way- mi- e frică doar de Dumnezeu, ți-am mai spus odată- vrei sa ți reamintesc public când?!”, a scris Brigitte în urmă cu puțin timp pe contul de socializare.

