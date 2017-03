Secrete din viața Monicăi Bârlădeanu, făcute publice chiar de vedeta tv, în cadrul unei emisiuni ce urmează să fie difuzată. În liceu voia să îşi ia atestat pentru a preda religia în şcoli, apoi a cochetat cu ideea de a se face judecător, iar la 16 ani câştiga deja primii bani, şi nu puţini, ca ospătăriţă.

Secrete din viața Monicăi Bârlădeanu, din perioada adolescenței, au fost dezvăluite

După divorţul părinţilor săi, la doar 16 ani, Monica a simţit că este momentul să facă primul pas spre responsabilitatea de adult şi şi-a luat un job, cu ture de 24 de ore. “Acum nu ştiu dacă aş mai putea face asta, dar în felul ăsta mi-am dorit să nu mai fiu victima evenimentelor din viaţa mea.”, spune Monica. “O vedeam pe mama complet neajutorată, muncea foarte mult, venea de la 30 de copii la grădiniţă, la 3 copii acasă. M-am angajat la o terasă lângă gară! Însă mi-am dat seama că nu o să mă accepte niciodată dacă le spun că am 16 ani, aşa că mi-am pus un creion dermatograf maro pe buze, ceva de o vulgaritate incredibilă, dar care mi-a adăugat nişte ani, şosete în sutien şi le-am zis că am 18 ani. Erau începuturile birocraţiei din ’93. Pe 30 ale lunii, când trebuia să iau salariu şi a trebuit să le prezint buletinul, oamenii au spus „ce facem cu fata asta?”, mai ales că în luna de graţie am încercat să mă fac indispensabilă. Aşa am lucrat acolo două veri!”, îşi aminteşte Monica.

