Șerban Copoț, acuzat pe nedrept. „Mama lor de ouă…”

Șerban Copoț, acuzat pe nedrept, de faptul că ia bani pentru a face reclamă la diferite produse pe contul de socializare. De data asta este vorba despre…ouă.

Șerban Copoț, acuzat pe nedrept, după ce recent a postat pe Facebook un filmuleț, în care le arată fanilor că firma de curierat care i-a transportat o cutie cu mai multe ouă și-a făcut treaba foarte bine și și-a respectat clienții. În urma acestei postări, artistul a fost dur criticat, iar în urmă cu puțin tim, le-a răspuns fanilor.

Șerban Copoț, acuzat pe nedrept că ia bani pe reclame

Mama lor de ouă! :))) primesc mesaje peste mesaje, ca am luat bani să fac reclama. NU AM LUAT NICIUN BAN SI NU AM NICIUN CONTRACT CU NIMENI! Puteau să se faca de râsul lumii daca ajungea coletul burdușit! Din acest motiv a fost transmisiunea live. Ca sa nu existe discuții. A fost pura curiozitate si am vrut sa o impartasesc cu voi. Hârtiile cu adresa destinatarului si expeditorului le-am dezlipit înainte tocmai din motive de intimitate, mai ales că nu privește pe nimeni unde locuiesc. P.S. am înteles, nu e voie sa trimiti alimente prin firmele de curierat, nu se va mai repetă. Faptul ca o firma de curierat a facut o figura frumoasa, respectandu-și clientii, nu poate decat sa ne bucure că există oameni în țara asta care își fac treaba bine.

Pace și să ne fie bine!