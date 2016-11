Șerban Copoț a ajuns de nerecunoscut. Reacția șocantă a fiului său

Șerban Copoț a ajuns de nerecunoscut, după ce s-a transformat în solistul trupei “The Prodigy”. “Mi-am împlinit un vis. Am fost foarte fericit pe scenă”, a spus cântărețul.

Șerban Copoț a ajuns de nerecunoscut, astfel că, visul lui Șerban Copoț de a se transforma în Keith Flint, solistul trupei The Prodigy, se va împlini, sâmbătă, 26 noiembrie, la “Te cunosc de undeva!”.

“De când am participat la cel de-al treilea sezon mi-am dorit acest personaj. Sunt fan Prodigy. Datorită lor m-am apucat de dans. Iar albumul lor, “The Fat of the Land”, din 1997, a avut un impact major asupra vieții mele ca artist. Le cunosc aproape tot repertoriul, iar piesa pe care o voi cânta este una dintre cele mai tari. Am fost foarte fericit pe scenă. Și am fost foarte fericit să interpretez acest personaj! Mi-am împlinit un vis”, ne-a spus Șerban. La filmarea acestei gale, în public s-a aflat și Tedi, fiul cel mare al artistului, la rându-i fan Prodigy. Când l-a văzut, în culise, pe tatăl său, micuțul a avut o reacție neașteptată. ““Tata, arăți ca un clovn!”, așa mi-a spus”, mai spune Șerban, amuzat.