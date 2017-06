Șerban Copoț își lansează vlog de parenting pe canalul YouTube. Co-prezentator al emisiunii „iUmor”, la Antena 1, este un tătic model și se bucură din plin de statutul de părinte alături de soția lui, Roxana și de fiii lor, Tedi și Alex.

Și pentru că are multe de povestit pe acest subiect, Șerban își dorește să împărtășească toate experiențele lui legate de cei mici, în special pentru părinții aflați la început de drum pe blogul http://www.serbancopot.ro/și pe vlogul Șerban Copoț de pe YouTube deschis de curând.

Șerban Copoț își lansează vlog și așteaptă cu nerăbdare să le împărtășească fanilor mici secrete

„Cei mai multi prieteni de-ai mei au devenit părinți. Și am observat că mi se cere părerea cu foarte mare atenție legat de parenting, din prisma tatălui. Evident că am ajutat cu tot ce am putut eu ca sfaturi și se pare că au fost bune. Tăticii respectivi au reușit să se conecteze mai ușor cu copiii lor, să găsească activități pe care să le facăîmpreunăși să treacă de spaima de a fi părinte”, spune Șerban. El adaugă faptul că se consideră binecuvântat cu o relație foarte frumoasă cu băiețelul lui mai mare, Tedi, cu care face expediții în fiecare weekend pe lângă București sau prin țară. „Vom pregăti mai multe filmări din călătoriile noastre și mai avem câteva surprize și idei pe care le puteți vedea în curând pe vlog”, adaugă artistul.