Florina Mihăilă, alias Sexy Brăileanca e însărcinată în 5 luni, însă a trecut printr-o adevrată dramă încă de la aflarea veștii care credea că îi va schimba viața în bine. Devenită celebră pentru producțiile pentru adulți, Sexy Brăileanca și-a dorit din tot sufletul un copil cu bărbatul pe care îl iubea. Ea a trecut însă prin probleme mari cu sarcina, iar relația ei cu Marian s-a destrămat.

Sexy Brăileanca e însărcinată și ne-a povestit că vestea că va deveni mămică a venit pentru ea ca o minune, în care nu mai credea, mai cu seamă că medicii nu îi dădeau șanse de a rămâne însărcinată. Totuși, deși în prezent este însărcinată în 5 luni, ea nu a aflat încă sigur sexul copilului. ”Am fost la ecograf și avea cordonul ombilicar între piciorușe, iar medicul a spus că după forma coapselor și a căpșorului este fetiță. Îmi doream enorm baiat. Încă aștept o minune la urmatoarea ecografie, să nu mai aibă cordonul acolo și să se poată vedea sigur ce este. Am aflat la 9 săptămâni. Eu am avut mereu probleme cu ovarele și răceam des, iar medicii spuneau că nu pot rămâne gravidă. În momentul în care am aflat eram în Germania cu tatăl copilului și nu am simțit altceva decât o bucurieîn suflet pe care nu o puteam exprima. Simțeam nevoia să ies pe strada unde munceam să țip în gura mare la colegele mele că-s gravidă. Eu lucrând pe o strada plină de bordeluri si vitrine”, a povestit Florina, care lucra într-un bordel din Germania în momentul în care a aflat că este însărcinată.

Fericirea s-a transformat în lacrimi și durere la scurt timp de la aflarea veștii. ”Am avut o sarcină cu probleme mari. Am fost un medic ginecolog român la Frankfurt, am făcut ecografie, analize. Apoi, m-am întors la muncă, însă într-o zi m-am trezit cu hemoragie. Eram disperată la spital, urlam și mă așteptam să primesc vestea că am pierdut copilul. Iar fostul spunea că trebuie să mă pregătesc pentru ce-i mai rău, că văzuse când am dat o probă de urină și era un borcănel numai sânge. Plângeam si întrebam medicul dacă este bine sarcina. Simțeam că trăiesc un coșmar și mă rugam la Dumnezeu să nu-l fi pierdut și rugam medicul să-mi salveze sarcina. Într-un final, dupa 15 minute, timp care mi s-a părut o eternitate medicul mi-a spus că sarcina e bine, că pot pleca, dar dacă mai sângerez să mă întorc. Mai ales că refuzesem internarea”, povestește Florina.

Sexy Brăileanca e însărcinată și a rămas singură

Cu toate acestea, problemele de sănătate au continuat, însă relația cu iubitul ei s-a deteriorat pe zi ce trece, iar Florina spune că i-a fost extrem de greu să mai muncească: ”Am rămas o zi acasă, după care m-am întors la muncă, unde sângerările au reapărut și m-am întors la spital unde mi s-a spus că e un hematom și că nu mai pot munci pentru ca pot pierde în orice clipa sarcina. Am continuat să merg la munca. Bani nu mai făceam. Aveam dureri și plângeam zi și noapte. La un moment dat am hotărât să mă opresc din muncă, să plecăm acasă pentru că riscam prea mult. Aveam grețuri, nu puteam mânca uneori, alteori îmi venea să mănânc într-una, aveam dureri de cap infernale zilnic, amețeli mari, somn. I-am spus tatălui copilului că nu mai putem continua așa, iar el a hotărât să termine cu mine. Mi-a spus că-și dorește bani. După care a strâns bagajul și a fugit. El si a strâns bagajul si a fugit. Lăsându-mă fără bani. Si îmi luase și cerceii, și inelul de logodnă. Am sunat la poliție și au venit 4 echipaje. Am decis ulterior să retrag plângerea. Nu-mi voiam tatăl copilului la pușcărie. Mai ales în Germania, unde legile sunt aspre”, ne-a mai spus Florina, care a descoperit mai apoi că bărbatul a înșelat-o în mai câteva rânduri, dar și că acesta și-a schimbat total atitudinea față de ea.

Sexy Brăileanca, despre tatăl copilului: ”M-a amenințat că mă bate până avortez pe gură”

Acum s-au despărțit definitiv, iar Florina s-a întors în țară, unde speră să aibă mai multă liniște pentru copilul ei. ”A început să jignească copilul, să-l înjure și să mă amenințe că mă bate până avortez pe gura”, ne-a spus ea, printre lacrimi.

Florina Mihăilă a devenit cunoscută în special datorită poreclei Sexy Brăileanca, primită din partea unui regizor XXX, dar şi datorită unor melodii, lansate într-o tentativă de a cocheta cu lumea muzicală.