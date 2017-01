Sexy Brăileanca și-a arătat burtica de gravidă | FOTO ÎN ARTICOL

Sexy Brăileanca și-a arătat burtica de gravidă, într-o fotografie recentă. Pe numele ei, Florina Mihăilă, blonda este mândră că în doar câteva luni va deveni mămică.

Cu toate că trecutul amoros zbuciumat și problemele i-au făcut zile negre, Sexy Brăileanca este optimistă și a lăsat totul în urmă pentru copilul ei. Sexy Brăileanca și-a arătat burtica de gravidă, recent, într-o ținută sumară, fiind deja în luna a șaptea de sarcină. ”Sarcina înseamnă să ai companie înăuntrul pielii tale!”, a scris Sexy Brăileanca pe o rețea de socializare, alături de imaginea de mai jos, care a strâns sute de Like-uri.

Va avea un băiețel

Sexy Brăileanca e însărcinată și va deveni mămică de băiețel la începutul lunii martie. Ea a povestit recent pentru Libertatea că vestea că va deveni mămică a venit pentru ea ca o minune, în care nu mai credea, mai cu seamă că medicii nu îi dădeau șanse de a rămâne însărcinată. ”Am aflat la 9 săptămâni. Eu am avut mereu probleme cu ovarele și răceam des, iar medicii spuneau că nu pot rămâne gravidă. În momentul în care am aflat eram în Germania cu tatăl copilului și nu am simțit altceva decât o bucurieîn suflet pe care nu o puteam exprima. Simțeam nevoia să ies pe strada unde munceam să țip în gura mare la colegele mele că-s gravidă. Eu lucrând pe o strada plină de bordeluri si vitrine”, a povestit Florina, care lucra într-un bordel din Germania în momentul în care a aflat că este însărcinată.

Devenită celebră pentru producțiile pentru adulți, Sexy Brăileanca și-a dorit din tot sufletul un copil cu bărbatul pe care îl iubea. Ea a trecut însă prin probleme mari cu sarcina, iar relația ei cu Marian s-a destrămat.