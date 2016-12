Sfârșit de an dureros pentru Ozana Barabancea. În ultima perioadă, artista a avut parte de două evenimente cumplite peste care a trecut cu greu. Fata unei prietene s-a aruncat de la balcon, iar colegul de la Opera Națională a fost găsit mort.

Sfârșit de an dureros pentru Ozana Barabancea, care și-a pierdut un coleg, după ce acesta a căzut pe scări și a murit. Jurata de la Te cunosc de undeva, a povestit cum a trăit ultima perioadă și cât de mult a plâns și s-a rugat.

” Colegul nostru a murit. A căzut. Am avut gala, măreaţa gală a premiilor operelor naţionale, după gală a fost o mică petrecere. Toată lumea voia să plece acasă şi din păcate el a avut un accident. am pierdut un om de bază. Mâine este înmormântarea. Avea o voce extrem de sonoră. Un tată de copii. El şi-a pierdut soţia acum 6 luni. Au doi copii. Sunt mari. Avea 60 de ani. Toţi suntem datori cu o moarte. A fost găsit a doua zi”, a spus Ozana Barabancea la Antena Stars.

Sfârșit de an dureros pentru Ozana Barabancea, care a sperat într-o minune. „Nu a murit”

Zilele trecute, fata unei bune prietene a fost la un pas de moarte. „A crescut sub ochii noştri. Când am aflat de pe Facebook, am aflat că a căzut de la etajul 5, s-a aruncat. Nu a murit. Am mobilizat prietenii mei. S-au făcut rugăciuni. A renăscut, este o altă persoană. A fost o minune. I s-a operat femurul. Şi doctorii se miră, au spus că este o minune. I s-au dat două zile de viaţă. Este conştientă, recunoaşte oamenii, cere supă. Sunt progrese”, a mai povestit Ozana Barabancea.