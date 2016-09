Sfaturile lui Ellie White, pentru a avea o relaţie perfectă: „Noi suntem împreună de 9 ani”

Căsătorită de ani buni cu Doru Tincă, cu care are doi copii, cântăreaţa Ellie White pare să fi găsit secretul unei relaţii perfecte.

Ellie White are o relaţie aproape perfectă cu tatăl copiilor ei. Deşi sunt amândoi în lumina reflectoarelor, cei doi au reuşit să se ţină departe de scandaluri şi să-şi menţină armonia în cuplu.

Secretul lor, spune artista pe blogul ei, este la îndemâna oricui.

„1. În primul rând, asigură-te că eşti cu persoana potrivită! Degeaba îl iubeşti sau o iubeşti dacă el sau ea nu are ochi pentru tine, nu?

2. În al doilea rând, fii sincer sau sinceră cu tine şi vezi dacă te simţi bine în compania partenerului tău sau a partenerei. Gândeşte-te dacă vă vedeţi împreună şi peste 10 ani, dacă îi poţi suporta tabieturile (pleoscăiturile, suflatul nasului, sforăiturile, epilatul, machiajele, glumele proaste la care râdeai la începutul relaţiei, dezordinea sau ordinea excesivă etc.) fără să-ţi vină sa-i dai o tigaie în cap! Dacă răspunsul e da, atunci sunteţi pe calea cea bună. Noi doi suntem împreună de aproape 9 ani şi am stat împreuna non stop vreo 5 fără să ne plictisim unul de celălalt (acum, sincer, tânjesc după momentele alea când ne urcam amândoi în maşina şi străbăteam ţara în lung şi-n lat împreună…).

3. Puţina gelozie e bună, te face să te simţi iubit şi apreciat. Multă gelozie nu e bună, te face să te simţi dominat, constrâns, legat de un picior. Lipsa geloziei iar nu e bună, înseamnă că trebuie să schimbi persoana, pentru că sigur nu eşti în centrul atenţiei partenerului care va fi tot timpul în căutari.

4. Dacă îl iubeşti, lasă-l să plece! Nu-i îngrădi viaţa partenerului cu gelozia ta şi cu lipsa ta de încredere în tine! Da, ai citit bine! Gelozia excesivă se naşte din lipsa de încredere în tine în primul rand, lipsa de apreciere a ta la adevărata ta valoare, frustrări care se răsfrâng asupra partenerului. Oferă-i libertate să plece. Dacă se întoarce la tine, e al tau/a ta. Dacă nu mai vine, înseamnă că nu a fost niciodată al tău/a ta şi trebuie să mai cauţi.

5. Sunteţi prieteni înainte de a fi iubiţi? Vă puteţi spune orice fără să ridicaţi suspiciuni sau să vă suparaţi? Atunci sunteţi bine!

6. Orice relaţie are it’s up’s and down’s. Nimic în viaţă nu este perfect, deci a tinde către o relaţie perfectă este uneori un vis irealizabil”, a scrie Ellie White pe blogul ei.