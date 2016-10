Silvia de la Vegas a născut acum șapte luni. Cum arată artista acum

Silvia de la Vegas a născut în urmă cu șapte luni, un băiețel perfect sănătos, iar de atunci viața artistei s-a schimbat complet. Bruneta s-a refăcut complet după naștere, kilogramele în plus, nefiind o problemă pentru vedetă.

Silvia de la Vegas a născut în primăvara acestui an. Artista nu vrea o bonă pentru micuțul ei, preferând să se implice total în creșterea copilului. „Alexandru este sufletul petrecerii în avion, vorbeşte cu toată lumea. Viaţa de mămică este foarte frumoasă. Reuşesc să fac aceleaşi activitaţi ca înainte. Am avut două luni foarte grele, când eram singură cu el. Voi sta în România până în decembrie, cel târziu ianuarie. Trebuie să termin de renovat o casă, să lansez o piesă. În ianuarie plecăm acolo şi anul 2017 o să fie acolo. Nu vreau bonă, mi se pare lipsă de intimitate. Eu o să fiu o soacră bună, şiu că mai e mult până atunci”, a spus Silvia la Antena Stars.

Silvia Lăuneanu (40 de ani), alias Silvia de la Vegas, a găsit în SUA marea iubire, acolo une s-a mutat de mai bine de un an. Cântăreaţa trăieşte o poveste de dragoste cu Sorin (foto), un român născut la Turnu Măgurele şi stabilit de mulţi ani la New York. Când s-au cunoscut, în toamna anului trecut, Sorin avea o altă iubită, care a ieşit rapid din viaţa lui, făcându-i loc Silviei Lăuneanu. Iubirea a copleşit-o pe “Fata cu vioara”, care s-a mutat repede în apartamentul lui Sorin, în cartierul Astoria din Queens-New York. Românul este de profesie inginer, lucrează într-o companie de succes în domeniul web-designului şi are 46 de ani. Nu a fost niciodată căsătorit până acum, dar pare îndrăgostit iremediabil de cântăreaţa cu părul lung.