Simona Gherghe a fost dată de gol de prietena ei bună, Mirela Vaida, despre momentul în care a aflat că este însărcinată.

Mirela Vaida și Simona Gherghe au o relație specială și dincolo de camerele de filmat. Vedeta a povestit, în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, despre seara în care Simona a aflat că va avea un copil.

Mirela Vaida a dezvăluit un moment emoționant din viața Simonei Gherghe

„Ce mă leagă pe mine de Simona, apropo de botez, este faptul că ea a aflat că e însărcinată în seara în care a plecat de la botezul lui Vladimir. Îmi zice: «Mirela, am simţit în corpul meu ceva. Am fost la botezul lui Vladimir, au venit acolo o grămadă de copii – pentru că noi am făcut şi un loc de joacă doar pentru copii – şi atât de mulţi copiii acolo, încât am simţit ceva în corpul meu. M-am dus acasă, mi-am făcut testul de sarcină şi am aflat că sunt însărcinată». (…). Este pe cale să facă botezul şi-l va face chiar luna asta.”, a spus Mirela Vaida în cadrul emisiunii „Dincolo de aparenţe” de la Antena Stars. Simona Gherghe a născut o fetiță sănătoasă în luna martie anului acesta.



