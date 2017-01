Simona Pope de la Bake Off România a slăbit 7 kilograme într-un timp record. Jurata despre care s-a spus că are o relație cu fostul iubit al Andreei Matea, arată mai bine ca niciodată și le-a împărtășit tuturor, care este secretul ei.

Simona Pope de la Bake Off România a renunțat la două alimente și a reușit să scape de 7 kilograme, într-un timp foarte scurt. A scăpat de celulită într-un mod sănătos și a dezvăluit secretul.

Simona Pope de la Bake Off România a uimit cu cea mai recentă apariție

Tânăra de 32 de ani a apelat la un nutriţionist şi, deşi nu l-a urmat în totalitate, Simona a reuşit să aibă silueta perfectă, așa cum și-a dorit. „În primul şi în primul rând am renunţat la zahăr şi la pâine şi vreau să spun că cel mai minunat lucru care s-a putut întâmpla a fost aspectul pielii. Nu mai am deloc celulită, doar pentru că am renunţat la zahăr,” a declarat Simona Pope la Pro tv.

„Da…vreau să mă laud :)). Am slăbit..(Mănânc o amandina in imaginea alaturata :)) )Nu în doua luni cat imi propusesem, ci in 4. Asta pentru că nu am fost ascultatoare și am tot trisat. Insa Dorin Bordusanu a fost răbdător cu mine si m- a susținut. El este nutritionistul si antrenorul responsabil. Am slăbit sănătos, fara sa fac foamea, fara nervi și chin. Am învățat cum și ce sa combin astfel incat să mănânc româneste – pana nu mai ai aer, dar să și slabesc in acelasi timp. Cam tare..nu? La zahar nu mă lasa, dar am inteles eu ca daca mananci o prajitura o data pe saptamana și neaparat cand nu se uita nutritionistul, nu se pune nici pe solduri, nici pe burtă. Acum, cica am o luna in care tre sa imi reacomodez organismul cu pâinică și zaharuri și apoi pot mânca ce vreau eu fara sa se vada. Hai să o vad și pe asta. Până atunci, merg la sala și îl ascult cat pot pe Dorin..vă mai anunț eu…dar la vara, mi am propus sa nu ratez o zi de plaja…din cele 3-4 pe care mi le permite timpul”, a scris Simona pe contul de Facebook.