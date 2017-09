Situație neplăcută pentru soția lui Dinu Maxer. Artista a avut de susținut un spectacol în Afumați, însă din cauza ploii puternice, concertul a fost întrerupt.

Deea Maxer a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat în acest weekend și de ce este atât de supărată.

Situație neplăcută pentru soția lui Dinu Maxer în timpul unui concert

”Eşec. După trei zile superbe de prezentare a Zilelor Comunei Dragalina (Călăraşi) împreună cu Dinu Maxer, azi am alergat spre Afumaţi. Ajungem în timp, totul frumos, scenă, sunet, public numeros. Prezintă Temişan. Urcăm pe scenă, eu şi fetele(mimi bellydance) Mariana Vechiu …. leduri, superb…multe aplauze. Şi în cinci secunde a început o furtună de toată frumuseţea…cu piatră. Noi ne-am ţinut show-ul până când am fost ude fleaşcă …şi am rămas, evident, fără public. Eu nu îi înţeleg…totul era mai sexy în ploaie Râd, dar nu e râsul meu …toate costumele sunt ude…evantaiele, aripile…tot… şi întinse prin maşină la uscat Iar eu plouată şi supărată pe vremea asta. Apropo, am şi haine la uscat pe balcon ”, a scris ea pe contul personal de socializare. Zilele trecute, Deea și Dinu Maxer s-au întors recent din vacanță și au avut parte de o surpriză de proporții din partea nașilor.

