Smiley este îndrăgostit și recunoaște că anul acesta a muncit foarte mult, însă și rezultatele au fost cele așteptate. Pe plan personal, interpretul este la fel de discret ca întotdeauna. „Tot timpul sunt îndrăgostit,”, a declarat Smiley pentru Antena Stars.

Smiley este îndrăgostit și are planuri mari pe viitor

Anul 2016 a fost unul foarte bun şi plin pentru vedetă.

„A fost un an foarte interesant, dubios aşa un pic, cam tot anul, dar cred că nu numai pentru mine. A fost un an aşa ciudat. Am muncit foarte mult, am creat multe piese pe care le-aţi auzit anul acesta, multe le veţi auzi anul viitor. Încerc să dezvolt din ce în ce mai mult familia asta muzicală pe care o avem, Haha Production, din toate punctele de vedere. Încerc să devin mai bun ca şi compozitor, ca şi cântăreţ,” a mai spus Smiley.



Ce mai face cea mai cunoscută iubită a lui Smiley

Sânziana Negru face parte de ani buni din showbiz-ul autohton însă nu poate scăpa de titulatura de fostă iubită a lui Smiley. Cu toate că au trecut aproape 10 ani de când nu mai formează un cuplu, tânăra este urmărită de acest trecut. Totuși, viața Sânzianei nu se mai învârte nici 1% în jurul fostului ei iubit, Smiley.