Smiley lansează Domnu’ Smiley , o autoironie muzicală despre refrenul vieții lui

Smiley lansează Domnu’ Smiley, cea de-a treia piesă nouă cu videoclip din maratonul de 10 confesiuni muzicale pe care și-a propus să le facă în cadrul proiectului aniversar #Smiley10.

Smiley lansează “Domnu’ Smiley”, noul single funk al artistului, produs de HaHaHa Production, este o autoironie muzicala despre refrenul vietii lui în care oamenii îi cer politicos și prietenos, la fiecare pas, sa-si faca o poza sau doua sau trei cu ei.

Smiley lansează Domnu’ Smiley, piesă inspirată din viața lui



“Am constatat că de ceva timp oamenii mi se adreseaza cu Domnu’ Smiley, poate pentru că am mai îmbătrânit sau cine știe de ce, și mi se pare foarte amuzant cum încearcă sa fie si politicosi, si practici, si prietenosi in acelasi timp spunandu-mi direct “Domnu’ Smiley, stai un pic, fa o poza cu-ăsta mic”. Vă spun, asta e refrenul vietii mele, îl trăiesc zilnic, e grozav și m-am gandit să fac o piesă haioasă, de distracție din el in care să râd putin de mine, că am devenit după 10 ani de cariera solo Domnu’ Smiley.”, povestește artistul.

După piesa-manifest “Flori de plastic”, lansata pe 10 martie, cu primul videoclip din cariera sub forma unui scurtmetraj de animatie și “De unde vii la ora asta?”, lansat pe 10 aprilie, primul videoclip in care nu zambeste, care a inregistrat un milion de vizualizari in doar o zi si peste 10 milioane în trei saptamani de la lansare, apare “Domnu’ Smiley”