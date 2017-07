Smiley lansează Rara, o nebunie muzicală cu lumini și umbre, chiar în zi de 10 iulie, în anul 10 din cariera lui solo, lănsând cea de-a cincea piesă din maratonul de 10 confesiuni muzicale din cadrul proiectului aniversar #Smiley10.

Smiley lansează Rara. “După ce am lansat , vara chiar m-a ascultat și a venit peste noi de-a dreptul! Despre asta este RARA. Parcă și timpul se dilată sub valul de caldura. Totul devine lent, mișcările capătă delay”, spune Smiley.

Smiley lansează Rara, printr-o nouă tehnologie

“La acest proiect am avut mai multa emotie, deoarece am realizat împreună cu întreaga echipa o idee cu un grad de dificulate mai mare, pusă în aplicare pentru prima data în România. Target-ul a fost să direcționăm mișcarea fara sa avem vreun suport terestru. Practic, am ancorat de o drona de mari dimensiuni o lumina led foarte puternică cu răcire pe apa. Pentru ca îmi place sa transmit cât mai mult din emoție în imagini, am folosit si un sistem de prindere pentru corp „body rig” utilizat pentru a ilustra senzația de presiune și tensiune a personajului.”, povesteste regizorul, Ionut Trandafir. “Ne-am propus sa cream propriul nostru soare pe cer pe timp de noapte si sa reflectam in imagini starea de rara pe care ne-o poate aduce vara.”, povesteste Smiley despre videoclipul delirant.

Pentru Juno, featuring-ul cu Smiley inseamna visul implinit “al unui pusti de 12 ani care dansa breakdance pe muzica trupei Simplu. Piesa imi place enorm, pentru ca e o piesa de vara misterioasa care te misca, dar totusi e calma.”, a povestit Juno care a scris strofa lui de rap cu gandul la el acasa, la Mamaia, cand, pe la ora 5, marea e rosiatica si atmosfera este tulburata de razele soarelui.

