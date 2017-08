Smiley are “O alta EA”, o poveste muzicală din adolescență. Aceasta este cea de-a șasea piesă din maratonul de 10 confesiuni muzicale care se desfășoara în cadrul proiectului aniversar #Smiley10.

Smiley are “O alta EA” și este foarte mândru de rezultat. “Iubirea nu doare decât atunci când dispare – este o lecție pe care nu ți-o predă nimeni în adolescență și pe care cu totii o primim la un moment dat. Nu o primim de la cineva, ci trăind și cel mai adesea suferind.”, povestește Smiley. “O alta EA”, produsă de HaHaHa Production în colaborare cu Cat Music. Videoclipul piesei este regizat de Nicu Dragan si filmat in mare parte in Republica Moldova.

Smiley are “O alta EA” după “De unde vii la ora asta?”

“Cea mai confuză, plină de schimbări, căutări și regasiri perioada din viata.”, descrie Smiley adolescenta. Povestea clipului piesei “O alta EA” are o tema clasica, o desfășurare general valabila, în care cei mai multi dintre adolescenti se regăsesc. “În adolescență, eu eram preocupat de muzica și timid cu fetele. Am avut si eu, normal, o poveste ca cea din videoclip, dar mai tarziu de liceu. Întotdeauna, cand te desparti de cineva simti ca pierzi o parte din tine si ca e de neînlocuit. Experienta m-a invatat ca fiecare despartire vine cu lectiile ei care te ajuta în următoarele relatii, dar iti dai seama de asta mai tarziu, dupa ce te vindeci si apare O alta EA, o alta dragoste.”, spune Smiley despre adolescenta lui.

Proiectul #Smiley10 a debutat pe 10 martie cu piesa-manifest “Flori de plastic”, al carei videoclip, sub forma unui scurtmetraj de animatie, este primul de acest gen lansat de Smiley. Aceasta a fost urmată de single-ul “De unde vii la ora asta?”, care a facut performanta de a strange un milion de vizualizari pe YouTube in prima zi si peste 40 de milioane in patru luni de la lansare. “Domnu’ Smiley”, o piesa funk în care Smiley își cântă refrenul vietii, “Să-mi fie vara” și “Rara”, au completat lista de piese lansate in primele cinci luni.

