Smiley reacționează după ce toată lumea a spus că se iubește cu o brunetă misterioasă și anunță un nou concert pentru fani. Deși toată lumea vorbește despre viața lui amoroasă discretă, interpretul nu dă curs zvonurilor și se concentrează pe cariera muzicalăm lansând piesă după piesă.

“Pe 1 iunie vreau să sărbătoresc cu cat mai mulți dintre voi 10 ani de cariera solo și de-abia aștept să văd cum arata o petrecere cu aproape cinci mii de invitați. #Smiley10. Repetițiile sunt pe ultima sută de metri, luminile și artificiile sunt pe pozitii, scena se transforma, iar Arenele Romane va asteapta!”, a scris Smiley pe contul de Facebook. „Sunteți tari, bravo”, „Super, felicitări. Abia așteptăm”, „Mi-e dor să te vad dansând”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Dupa piesa-manifest “Flori de plastic”, lansata pe 10 martie, cu primul videoclip din cariera sub forma unui scurtmetraj de animatie, “De unde vii la ora asta?” este prin versuri si imagini o fuga intre realitate si imaginatie pentru regasirea iubirii in relatie, in pasi de framantare, asteptare, suspiciune si repros. Prins intr-o relatie in care asteapta, insa constata confuz ca este la randul lui asteptat, intr-un décor clasic care in spatele fiecarei usi ascunde un alt décor, urban, halucinant, complet neasteptat, personajul ajunge sa vada si sa auda de la persoana iubita propriile temeri si reprosuri.