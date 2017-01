Smiley și-a pus la vânzare bluzele din ediția limitată „Îndrăgostit”

Smiley și-a pus la vânzare bluzele purtate în videoclipul piesei „Îndrăgostit”. Anunțul a fost făcut pe contul de socializare, chiar de artist. Prețul bluzei este de 149 de lei.

„Ce drăguț. Păcat că nu mai există mărimea S”, „Cred că ar trebui să te tunzi”, „Ai mai slăbit”, „Foarte frumos”, sunt doar câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

„A fost un an foarte interesant, dubios aşa un pic, cam tot anul, dar cred că nu numai pentru mine. A fost un an aşa ciudat. Am muncit foarte mult, am creat multe piese pe care le-aţi auzit anul acesta, multe le veţi auzi anul viitor. Încerc să dezvolt din ce în ce mai mult familia asta muzicală pe care o avem, Haha Production, din toate punctele de vedere. Încerc să devin mai bun ca şi compozitor, ca şi cântăreţ,” a spus Smiley la finalul anului trecut.