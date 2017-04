Sofia Vicoveanca și-a mințit soțul toată viața. „A plecat dintre noi și nu a știut adevărul”

Sofia Vicoveanca și-a mințit soțul toată viața. Interpreta de muzică populară a povestit pentru prima dată, cum a reușit să își determine soțul să mănânce smântână în ciorbă.

„Soţul meu zicea aşa: ‘Mie nu îmi pui smântână!’ Îmi era milă de el, că ştiam că ciorba lui nu avea gustul la fel de bun ca cea din farfuria mea. Într-o zi ce am făcut? Am pus în toată oala smântână! I-am zis că nu am pus smântână… ‘E albă de la pătrunjel, păstârnac, ţelină… şi s-a albit…’, i-am zis. I-a plăcut şi a mai cerut o porţie. ‘Numai aşa să faci ciorba, de acum!’, mi-a spus el. A plecat dintre noi şi n-a ştiut adevărul. Căci, dacă spui o minciunică, să o păstrezi până te duci! Niciodată nu a ştiut că îi pun smântână în ciorbă”, a declarat Sofia Vicoveanca in emisiunea Oanei Turcu.

