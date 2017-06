Sora Deliei Matache s-a apucat de sport, după ce a anunțat că are probleme cu sarcina. Oana Matache face exerciții fizice recomandate persoanelor gravide, sub atenta supraveghere a antrenorului său. Artista a filmat momentul și a făcut totul public.

Sora Deliei Matache s-a apucat de sport și a fost surprinsă în acțiune

„Hello Guyz!! Îmi pare nespus de rău că nu am reusit sa fiu prezenta in BAND la ultimele patru concerte și ca nu ne-am vazut, ma oftic la fel de mult ca voi. Abia asteptam sa simt vibe -ul ăla .. Am câteva complicatii destul de severe cu bebele; asta implica să nu fac efort si să stau iî pat toata ziua, în plus ma pregatesc pentru o procedura medicala foarte delicată”, a scris Oana Matache zilele trecute pe Facebook.