Sorana Darclee, declarații cutremurătoare despre căsnicia ei și despre momentul în care a aflat că soțul ei s-a îndrăgostit de altă femeie. Modul în care artista a aflat că bărbatul ei are pe altcineva este cu adevărat șocant.

Sorana Darclee, declarații cutremurătoare despre căsnicia ei cu Paul Moga

„Le-am ţinut ascunse pentru că nu ştiam cum să procedez. Nu ştiam cum să fac lucrurile. Voiam să dorm non stop. Să treacă ani. Deja au trecut ani şi eu aveam aceeaşi stare. Vrei să o iei la fugă, eu plec. Nu contează că a fost escortă. Putea să fie şi ambasador. Ideea e că s-a îndrăgostit. Am fost prostul din curtea şcolii care a aflat ultimul. La un moment dat l-am simţit. El este un om foarte sincer. Nu prea ştie să mintă. L-am simţit. Venea zâmbind ca pâmpălăul în casă. (…) Era foarte uşor să plece din casă…dar de la a pleca câteva ore, se tot strângeau zilele în care pleca. Zile, săptămâni. În doi ani nu a avut nimic şi apoi deodată aşa. Nu-mi plăcea presiunea. De ziua mea, pe 13 februarie, am aflat că mă înşeală. Am vrut să vorbesc cu el şi avea telefonul în mână. Era un tablou cu o oglindă în spate şi am văzut pupiceii acolo. La un moment dat s-a dus prietena mea cea mai bună la el şi i-a spus să termine. (…) În momentul în care mi-a adus tortul de ziua mea mi-am dorit să fiu sănătoasă.” a spus Sorana la Pro tv.