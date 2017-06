Sore e o mămică fericită și a reușit să scape rapid de surplusul de greutate. Dieta cu care a topit kilogramele în plus

Sore Mihalache (27 de ani) a devenit mămică pentru prima dată anul trecut în martie. Ea a adus pe lume o fetiță, pe nume Erin, tatăl ei fiind avocatul Mircea Julean, însă a reușit să revină rapid la formele care au consacrat-o, deși susține că este o mare pofticioasă.

„De mica am fost preocupată de siluetă. Poate și pentru că în industria în care lucrez și în care m-am învârtit încă din copilarie, s-a pus dintotdeauna accentul pe look, pe un corp tonifiat. (…). Nu neg, mereu mi-a plăcut cum vin hainele atunci când aveam formele în care mă simțeam eu cel mai bine. Adică nici super skinny, dar potrivită. Recunosc, după ce am născut, m-am gândit că am mari șanse să nu mai slăbesc niciodată, eu fiind o pofticioasă destul de periculoasă.

Citește mai departe pe www.libertateapentrufemei.ro