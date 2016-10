Sore a lansat “Îmi dai palpitații”. Artista revine în forță pe piața muzicală. Vedeta a lansat astăzi, 5 octombrie, un nou single denumit sugestiv “Palpitații”. Videoclipul a fost filmat la Paris, iar artista ne bucură privirile cu o imagine total schimbată, look-ul artistei fiind unul senzațional, sexy și totodată rebel, aceasta rămânând fidelă sintagmei #different, de la debut.

Sore a lansat “Îmi dai palpitații” . Dacă în urmă cu 4 ani a filmat pe străzile Londrei hit-ul devenit imn #different, după o perioadă de maturizare, în care a experimentat magia momentelor petrecute alături de fetița sa, Sore a decis să reînceapă aventura muzicală în Paris. Orașul luminii sau al iubirii, așa cum este recunoscut la nivel mondial, a fost singura opțiune pentru a ilustra mood-ul celei mai recente piese, un videoclip în care descoperim o femeie independentă, optimistă, indiferent de situație.

Artista își dorește să facă un obicei din a alege câte o destinație de poveste pentru următoarele sale single-uri, așadar fiți pregătiți pentru avalanșa de surprize #different care, mai mult ca sigur, vă vor da #palpitatii… într-un timp foarte scurt. Piesa #palpitatii este compusă de către Serban Cazan, Smiley, Florin Boka și Lucian Nagy, în studiourile HaHaHa Production, iar pentru versuri și linie melodică primesc creditele Smiley și Sore.

Sore a lansat “Îmi dai palpitații”. Artista se declară o femeie împlinită

Videoclipul piesei poartă semnătura regizorului Nico Grigore, styling-ul a fost elaborat de către Amir Dobos, de hairstyle e responsabil Adonis Enache, iar de make-up Florentina Naghel. „Mă bucur să am alaturi de mine o echipă frumoasă, care înțelege dorințele și nevoile mele artistice și care mă ajută, acum, la 27 ani să revin în muzică, după o mică pauză. Ultimul an a reprezentat pentru mine o adevărată maturizare, iar astăzi pot declara că sunt o femeie împlinită, sigură pe sine, cu foarte multă putere de muncă si cu infinit de multe lucruri de spus. Mulțumesc tuturor susținătorilor mei pentru inspirație, sunt recunoscătoare pentru comunitatea minunată din online și concerte, mulțumesc echipelor HaHaHa Production, RAA Romanian Artist Agency și Media Pro Music/Universal Music pentru încredere și pentru că nu au uitat că #different is good! Voi sunteți motivul pentru care am #palpitatii și motivul pentru care inima mea vibrează în ritmul muzicii”, spune Sore.