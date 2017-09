Sore, primele declarații despre rochia de mireasă. Artista a mărturisit că și-ar fi dorit să facă nunta anul acesta, însă a uitat să se ocupe de cele mai importante detalii. Cu toate astea, artista a spus cum își dorește să arate în cea mai importantă zi din viața ei.

Sore este o femeie împlinită. Are o fetiță superbă și un bărbat care îi este alături întotdeauna. Artista este pregătită să îmbrace și rochia de mireasă.

Sore, primele declarații despre rochia de mireasă și locul unde ar vrea să facă nunta

„Eu vreau o rochie albă. Nu suport corsetul, greutatea rochiei. Având în vedere că îmi doresc o nuntă pe plajă, îmi doresc să fiu într-o cârpuliţă albă. Nu am nicio idee cum va arăta, dar ştiu cum vreau să fie”, a spus Sore.

„Mă simt bine în rochia asta de mireasă. Cred că o să pun puţină presiune pe el: hai dom-le, facem nunta în faţa blocului. Cumva trebuia să fie anul acesta, dar am uitat să mă ocup. Evident că atunci când am sunat acolo nu mai era niciun loc. Mda, acum aşteptăm, nu am stabilit nimic”, a mai spus Sore.

