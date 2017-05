Sore s-a refăcut complet la mai bine de un an de când a născut. Artista a postat pe contul de socializare, o imagine în care apare alături de prietena ei, Ruby. Cele două se află în cabina de machiaj. Fanii au observat imediat cât de mult a slăbit interpreta.

„Cât de bine arăți după ce ai născut”, „Sunteți cele mai frumoase”, „Așteptăm noutățile”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali. Recent, Sore a recunoscut că a suferit de depresie postnatală. „A doua sarcină nu este în program pentru că am trecut de prima perioadă. Acum suntem la pupici şi d-astea. Întotdeauna am fost cu picioarele pe pâmânt. Acum am înţeles ce înseamnă iubirea. Este vorba despre faptul că mă trezesc dimineaţa şi niciun lucru nu este suficient de important să mă dărâme pentru că o văd pe ea, pe fetiţă. Am avut două săptămâni depresie postanatală. Seara mă lua un soi de atac de panică dacă nu o auzeam pe cea mică, dacă nu mai respira. M-a ţinut doar două săptămâni.” a declarat Sore în direct la Antena Stars.