Soţia lui Cornel Patrichi va deveni bunică, motiv pentru care a luat o decizie importată. Cornelia Patrichi se va muta la fiul ei, care locuiește în Italia.

Soţia lui Cornel Patrichi va deveni bunică și este extrem de emoționată. Aceasta a făcut mărturisiri emoțonante în direct la TV.

Soţia lui Cornel Patrichi va deveni bunică în luna decembrie

„Tea Matilda se naşte pe 10- 15 decembrie. Se spune că sentimentul de bunică e nemaipomenit, abia aşept să-l gust. Ei când mi-au spus m-am bucurat enorm, dar apoi m-am întristat foarte mult. Nora mea spune că o să fie balerină – toată ziua e agitată.”, a declarat Cornelia la Kanal D.

Cornelia Patrichi a mărturisit că s-a reîndrăgostit de soţul mort, după ce a văzut un film în care apare acesta. „Nici nu îmi mai aduc aminte de când nu am mai dansat. M-am îndrăgostit! Pur şi simplu am simţit senzaţia pe care sper că toţi am trăit-o – deci, un film din anii ’70 în care el sărea de pe o maşină pe alta, cu o mitralieră în mână. O să dau din casă: ca să nu-şi dea nimeni seama, mergeam la filmări cu maşini diferite.”, a mai spus Cornelia Patrichi. Coregraful a murit în primăvara anului trecut.

