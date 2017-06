Soția lui Ilie Năstase, în stare de șoc după ce a văzut în ce condiții trăiește o familie din România. Brigitte este implicată într-un proiect, așa că a mers în afara Capitalei.

„Am fost acum şi am filmat un caz. Eu nu am probleme, chiar nu am. Mi-am dat seama că dacă avem un acoperiş deasupra capului e totul bine. Familia la care am fost s-a bucurat de un detergent. Un tată îşi creşte singur copiii. Mama i-a părăsit. Tatăl munceşte noaptea, iar ziua are grijă de aceşti copii. Nu au curent, nu ştiu ce înseamnă o haină curată. Aş vrea să îi pot ajuta. Le dau cât de cât anumite materiale pentru că au casa pe pământ. Este casa bunicului lor care are 90 de ani. Trebuie să ne dăm seama că suntem binecuvântaţi. Să nu ne mai dorim atât de multe lucruri inutile. Noi suntem binecuvântaţi pentru faptul că avem o casă, că am crescut în armonie şi că ne-am putut creşte copiii în armonie. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am o maşină de spălat, că am case, că am să dau şi la alţii, că am oameni lângă mine, nu o să mă mai auziţi că mă plâng cel puţin o lună de acum înainte”, a spus Brigitte Sfat.

