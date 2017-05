Soția lui Ionuț Dolănescu a fost invitată în cadrul unei emisiuni tv, alături de soacra ei, Maria Ciobanu și soțul ei. Doinița a povestit în direct, prin ce momente de groază a trecut, atunci când avionul în care se afla alături de familia ei, a luat foc.

Soția lui Ionuț Dolănescu s-a speriat cumplit

„Am zis că nu mai urc într-un avion în viața mea”, a povestit Doinița Dolănescu la Kanal D. „Înseamna ca Dumnezeu ne iubeste daca am scapat cu viata. Am inteles ca lucrurile materiale pentru care luptam in viata nu au sens. Îmi aduc aminte ca tatăl meu, dupa un turneu de 3 luni, in 1979, cand a coborat din avion a sarutat pământul. Dupa experienta asta, am sarutat pamantul în America”, a povestit Ionut Dolanescu la Teo Show. „Eu mereu mă rog la Dumnezeu sa-i tina pe ei in viata si sa mor eu înainte”, a declarat Maria Ciobanu, însă afectata de poveste.

