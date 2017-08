Soția lui Mihai Mitoșeru, primele declarații după înmormântarea tatălui său, care s-a stins din viață brusc și fără să fi știut că suferă de vreo boală. Noemi a făcut primele declarații în direct la tv și a dezvăluit cauza șocantă a decesului. Bărbatul avea doar 59 de ani.

Soția lui Mihai Mitoșeru este în stare de șoc, după ce tatăl ei a murit. „Sunt devastată, nici nu am cuvinte să spun. Ideea este că omul ăsta a murit cu zile – nici nu pot să vorbesc la trecut despre el. Are 59 de ani şi eu, cu o seară înainte, am vorbit cu el, nici nu… a fost o moarte şocantă şi bruscă! Nu mă aşteptam, plus că om tânăr… nici nu apucase să-şi depună dosarul de pensie. Nu s-a bucurat de bătrâneţea lui, nu a apucat să se bucure de absolut nimic.”, a declarat Noemi Mitoşeru pentru Antena Stars.

Soția lui Mihai Mitoșeru și-a înmormântat tatăl

Soţia lui Mihai Mitoşeru a aflat de la medicii legişti că tatăl ei, Ion Dragomir, a avut un cheag de sânge la picior. „Am aflat după aceea că lui i-a plecat un cheag de sânge de la picior, artera… a făcut tromboză pe artera pulmonară şi de acolo a făcut stop cardio-respirator, nu a mai putut să respire.”, a mai spus soţia lui Mihai Mitoşeru.