Soția lui Mihai Mitoșeru vorbește despre moartea tatălui ei. Bărbatul s-a stins brusc din viață, la locul de muncă, iar Noemi nu își poate reveni din șoc.

Soția lui Mihai Mitoșeru suferă cumplit după moartea tatălui ei și povestește ce a făcut acesta cu doar o zi înainte de tragedie.

Soția lui Mihai Mitoșeru, prima apariție la tv după moartea tatălui

„Mai mult decât faptul că toată lumea știe că tatăl meu s-a dus brusc, nu se astepta nimeni, era un om activ, glumet. Nu am ajuns niciodata cu el la spital, nu a luat tratament. El joi a murit, eu miercuri m-am întâlnit cu el. Am stat cu el o ora în masina, singura. Nu am mai avut ocazia asta de multa vreme. A fost un semn de la Dumnezeu. Parca a vrut sa stam o oră amândoi. Apoi m-a lasat la un taxi, la semafor ne-am întâlnit și mi-a facut cu mana. Aia este ultima imagine cu el. Când l-am vazut intins pe jos, la aeroport, îmi venea sa sar pe el, sa-l resuscitez eu.

Voiam sa deschida ochii. El nu voia sa moara, el a ramas cu multe lucruri nerezolvate. Avea planuri, voia sa plece în vacanță. El trebuia să mă conduca la altar, dar eu l-am condus pe ultimul drum. Voia sa-i ia un caine, să iasă la pensie. Era visul lui. Nici cainele nu si l-a luat. Trebuia sa stea să se odihnească. Voia sa ajunga si sa se odihneasca si el acolo. El a lucrat 30 si ceva de ani acolo, la aeroport, tot acolo a murit. Mi se pare foarte ciudat ca eu sunt nascuta pe 24, bunica mea a murit la 24 de ani, el a murit pe data de 24 si eu urma să mă căsătoresc pe data de 24.

Sfatul lui a fost să am încredere în familia mea și soțul meu. Prietenii sunt putini si să mă încred in familia mea”, a declarat Noemi.

Citește și