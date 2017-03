Soția lui Tudor de la Fly Project e gravidă. Ce nume va purta fetița celor doi

Soția lui Tudor de la Fly Project e gravidă. Anamaria Stancu, fosta prezentatoare meteo de la Antena 1 este însărcinată cu o fetiță. Cei doi au dezvăluit ce nume va purta fetița lor.



Soția lui Tudor de la Fly Project este gravidă, iar vestea a fost dată de viitorul tată. Cei doi sunt împreună de 12 ani, iar acum sunt fericiți că vor deveni în sfârșit părinți.

Soția lui Tudor de la Fly Project e gravidă cu fetiță

„Am fost destul de norocoasă până în momentul ăsta. Eram în vacanţă în perioada critică. Am avut câteva zile în care nu am putut să mă ridic din pat. Nu suntem genul ăla super romantici, să punem într-o cutiuţă testul.S-a întâmplat să rămân însărcinată într-un moment în care nu ne aşteptam absolut deloc. Am aflat fix de Moş Nicolae. I-am spus: Tudor, au ieşit două liniuţe! El mi-a zis: ce înseamnă asta? Zic cred că sunt însărcinată. De multe ori exagerez cu analizele, dar fac asta pentrru a şti că sunt sănătoasă. Vreau să fiu sigură că fetiţa mea va fi sănătoasă”, a povestit Anamaria Stancu la Antena 1.



„Ilinca va fi numele. Am ştiut dinainte că vom avea fată. Trebuia să fie fată. El nu suporta să îi spună cineva că este băiat”, au mai spus cei doi.

„Nu mă pricep deloc să fac anunţuri importante, în consecinţă, vă spun cât se poate de direct c-o s-avem o fată. Eu unu’ m-am pregătit corespunzător după cum se si vede-n poză… Deocamdată, accesoriu’ ăsta mic şi negru’ e de plastic şi e de la recuzită, da’ nu vă bazaţi pe asta, că nu rămâne aşa… :))”, a scris Tudor Ionescu pe o reţea de socializare, în urmă cu doar câteva ore.

Tudor Ionescu s-a îngrăşat considerabil în ultimii ani. Deşi nu a fost niciodată doar piele şi os, vedeta nu mai este nici pe departe pirpiriul de acum nouă ani, când a debutat cu Fly Project, şi cu care a lansat multe succese de top la nivel european („Raisa”, „Tasha”, „Alegria „, „Musica ori „Toca Toca”).