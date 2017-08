Soția lui Tudor de la Fly Project a născut. Prima imagine cu bebelușul

Soția lui Tudor de la Fly Project a născut, iar artistul și Anamaria Stancu trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Proaspătul tătic a făcut publică prima imagine cu micuța Ilinca.

Soția lui Tudor de la Fly Project a născut marți, 1 iulie, o fetiță perfect sănătoasă. Artistul a împărtășit bucuria cu fanii lui și a postat un mesaj pe Facebook.

Soția lui Tudor de la Fly Project a născut la o clinică privată

„E HIT!!! :) #Ilinca”, a scris Tudor Ionescu în dreptul imaginii cu bebeluşul. „Să vă trăiască! / Felicitări! / Ai dat lovitura, e piesă junioara! / Să fie sănătoasă! / Să vă aducă bucurii multe!”, sunt doar câteva dintre ele. Tudor și Anamaria s-au căsătorit în 2015. Recent, fosta prezentatoare tv a mărturisit că a avut probleme cu sarcina.



„La cinci luni am avut mari probleme cu sarcina. M-am trezit pe la vreo cinci dimineaţa cu nişte contracţii foarte puternice, care nu sunt deloc normale pe timpul sarcinii. Tudor a avut mare grijă de mine, a chemat salvarea, s-a terminat cu bine în cele din urmă acel episod. Chiar ieri am fost la medic şi ne-am văzut fetiţa, vreau să spun că este identică Tudor! Sunt foarte fericită fiindcă seamănă cu el, însă mă îngrijorează o altă problemă. Fetiţa s-a aşezat invers faţă de cum ar fi normal, iar cordonul ombilical i s-a răsucit în jurul gâtului, aşa că cezariana este singura soluţie. Şi medicul mi-a spus că nici măcar nu intră în discuţie varianta naşterii naturale după ce am făcut ecografia”, a declarat soţia lui Tudor de la Fly Project la Kanal D.

