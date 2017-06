Soția lui Tudor de la Fly Project, în ultimul trimestru de sarcină. Anamaria Stancu a făcut o ședință foto în care și-a etalat mândră burtica de gravidă.

Soția lui Tudor de la Fly Project mai are foarte puțin până va deveni mamă de fetiță. Soția lui Tudor este mai emoționată și așteaptă să își țină în brațe copilul.

„Loading 80 %…#32weekspregnant #mybabygirl ❤️ thx”, a scris Anamaria Stancu pe o reţea de socializare. Prietenii virtuali au felicitat-o imediat și i-au urat sarcină ușoară. În luna martie, Anamaria a vorbit pentru prima oară despre sarcină.

„Am fost destul de norocoasă până în momentul ăsta. Eram în vacanţă în perioada critică. Am avut câteva zile în care nu am putut să mă ridic din pat. Nu suntem genul ăla super romantici, să punem într-o cutiuţă testul.S-a întâmplat să rămân însărcinată într-un moment în care nu ne aşteptam absolut deloc. Am aflat fix de Moş Nicolae. I-am spus: Tudor, au ieşit două liniuţe! El mi-a zis: ce înseamnă asta? Zic cred că sunt însărcinată. De multe ori exagerez cu analizele, dar fac asta pentrru a şti că sunt sănătoasă. Vreau să fiu sigură că fetiţa mea va fi sănătoasă”, a povestit Anamaria Stancu la Antena 1.