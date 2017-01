Soția Piticului Colorado a vorbit recent despre cum a petrecut sărbătorile, de când este văduvă. Moartea Piticului Colorado a îndoliat o ţară întreagă în urmă cu două luni, dar cea mai mare suferinţă a trăit-o soţia acestuia, Mădălina.

Pentru soția Piticului Colorado tocmai au trecut primele sărbători fără tatăl fetiţei ei. ”Nu mi-a fost uşor pentru că sărbătorile le-am făcut numai cu fetiţa. În fiecare an le petreceam cu Cristi, dar anul ăsta nu am mai venit la Bucureşti pentru că îmi e greu”, a declarat Mădălina, la Antena Stars. ”Părinţii mă ajută, mama, cumnata. Am sprijin din toate punctele de vedere. Şi dacă plec la Bucureşti la circ, ma ajută naşa. Toată lumea mă ajută şi moral şi cu fetiţa”, a mai adăugat tânăra.

La începutul lunii noiembrie, Cristi sau Piticul Colorado, cel mai cunoscut pitic de la noi, a murit. Potrivit apropiaților, Cristi avea probleme grave de sănătate, suferind de ciroză, însă neglija orice recomandare din partea medicilor.

Soția Piticului Colorado a născut o fetiță perfect sănătoasă

Cristi şi soția sa Mădălina, ambii din Botoșani, au au devenit părinţi în luna martie, când tânăra a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă, cu o greutate de 2,55 kg şi o înălţime de 44 de centimetri. Micuța Eva Maria a fost botezată cu fast, la o petrecere la care au participat și Nea Mărin, Andreea Mantea și Liviu Vârciu.

Mădălina și Cristi, dragoste la prima vedere

Cristi muncea la Circul de Stat din București și provine dintr-o familie cu șase frați, toți de statură normală. El şi soţia lui s-au cunoscut la Botoșani, la un spectacol: “Eu am văzut-o de pe scenă în sală. Am coborât și i-am spus: «După spectacol vreau să vorbesc ceva cu tine!». De-abia așteptam să termin spectacolul. Mă gândeam tot timpul la ea. A fost dragoste la prima vedere”, povestea Cristi anul trecut, la emisiunea „Poftiți de vă iubiți!”, de la Antena 1. De altfel, cei doi s-au căsătorit în respectiva emisiune, nunta lor fiind organizată de mai multe vedete.