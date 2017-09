Soția presupusului amant al Mariei Constantin face primele declarații în direct la tv. Emilia Dorobanțu a fost invitată în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a făcut cele mai sincere mărturisiri.

Emilia Dorobanțu își susține soțul, mai ales că nu există dovada infidelității. Femeia a mărturisit că se roagă în fiecare zi pentru familia ei.

Soția presupusului amant al Mariei Constantin face primele declarații, după ce s-a spus că este din nou însărcinată

„Ei bine, nu este nimic adevărat. Mie imi place să rămân la locul meu, nu doresc să mă promovez printr-un scandal. În această perioadă am încercat să mă axez pe viaţa de cuplu şi de fetiţa mea. Am aflat din presă, implicit familia mea a fost implicată. Am discutat de mai multe ori, sunt nişte afirmaţii fără nici o probă. Am încercat să ne protejăm unul pe celălalt. Pe Maria o cunosc prin prisma meseriei mele. Eu ştiam de o relaţie anterioară pe care a avut-o cu Maria Constantin, dar nu ştiu dacă a existat şi după.

Nu sunt pusă în situaţia să iert pentru că nu există dovezi clare. Într-o relaţie de cuplu trebuie să ştii să ierţi. Nu ne-a fost deloc uşor, am avut şi noi discuţii, dar încercăm să trecem peste, mă rog ca acest scandal să se încheie cât mai repede. Atât părinţii, cât şi socrii mei se ocupă de fetiţa noastră, Anastasia. Nu, nu sunt însărcinată, chiar nu ştiu de unde a ieşit acest zvon. Mă ajută foarte mult fetiţa mea, în această perioadă şi credinţa în Dumnezeu. Mă rog în fiecare zi, pentru familia mea, să iau cele mai bune decizii. Soţul meu m-a avertizat înainte să se declanşeze scandalul, că o să fie implicat. Eu nu am vorbit cu Maria, nu a vrut să vorbească cu mine. Eu i-am transmis să nu mă implice în acest scandal. El mi-a spus că nu s-a întâlnit cu Maria, de când suntem căsătoriţi. Au discut acum, dar nu ştiu ce anume”, a declarat Emilia Dorobantu la Pro tv.

Zilele trecute, Marcel Toader a făcut dezvăluiri despre bărbatul care ar avea o relație cu soția lui. Un comisar şef din Garda de Mediu, căsătorit, cu copii, este bărbatul cu care Maria Constantin l-a înşelat pe soţul ei, a dezvăluit Marcel Toader, care a prezentat în emisiune şi o conversaţie cu acesta, purtată pe 1 august anul acesta.

