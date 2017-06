Soțul Andreei Bălan s-a dat de gol la două luni de când au făcut nunta. Mai exact, George Burcea a vorbit în direct la tv despre cartea la care lucrează și pe care o va lansa curând. Actorul este implicat în mai multe proiecte.

Soțul Andreei Bălan muncește cu drag și spor. Acesta a declarat că pregătește o nouă carte, însă nu a dat prea multe detalii despre ce va conține.

„Cu cariera literară stau foarte bine. Fac demersuri pentru o nouă carte, dar încă nu spun nimic, nu vorbesc nimic. Proză. Îmi merge bine pe partea astalaltă: am reclame, am videoclipuri, şedinţe foto, provomez diferite chestii. Recent am devenit imaginea unui brand de ceasuri împreună cu soţia mea, cu Andreea. Este foarte bine. Repet la o piesă de teatru, suntem foarte bine”, a declarat soţul Andreei Bălan la Antena 1. Andreea și George Burcea s-au căsătorit departe de România. Ceremonia a avut loc pe o plajă din Malibu, California, iar alături de ei au fost doar nașii și preotul român care a oficiat slujba de căsătorie.