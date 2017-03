Soțul Giuliei nu a fost de acord cu tatuajele artistei, iar artista a recunoscut abia acum. Aceasta a dezvăluit ce discuție a avut cu Vlad Huidu, atunci când i-a spus că vrea să își facă un nou tatuaj.

Soțul Giuliei nu a fost de acord cu tatuajele artistei, însă într-un final a înțeles cât de mult iubește artista desenele pe piele. Vedeta a postat un mesaj pe blogul personal, în care a povestit cum s-a întâmplat totul și ce semnificație au tatuajele ei.

Soțul Giuliei nu a fost de acord cu tatuajele artistei, iar cântăreața l-a dat de gol

„Dintotdeauna mi-au plăcut tatuajele. Cineva mi-a spus că nu ma voi opri la un singur tatuaj… și așa a și fost. Mi-am găsit câte un desen de care să mă îndrăgostesc și pe care să vreau să îl port, cam în fiecare an, și ăsta a fost uneori cadoul meu pentru ziua mea. Fiecare tatuaj al meu are povestea lui. Îngerul de pe omoplatul drept, semnul zodiei mele pe încheietura mâinii stângi, zâna de pe mâna dreaptă, litera “A” de la numele fetiței mele, semnul pentru noroc de pe gamba dreaptă, cheia Sol din spatele urechii drepte și jumătate dintr-un fluture, cu inițiala prietenei mele cele mai bune. Mi-e drag să le privesc, pentru că fiecare îmi amintește de momente din viața mea, fără de care nu aș fi ajuns astăzi aici.

Când l-am cunoscut pe soțul meu aveam deja 4 tatuaje și la început nu a dat semne ca l-ar deranja desenele de pe pielea mea. Dar nah, așa sunt începuturile… După câțiva ani, în care eu nu am mai gasit niciun tatuaj care să îmi placă foarte mult, i-am spus într-o zi că mi-ar plăcea să mă tatuez din nou, dar ca încă nu am inspirație. Atunci mi-a spus că și-ar dori să le scot pe toate și în niciun caz să îmi fac încă unul. A urmat apoi perioada în care am fost despărțiți, așa că m-am întors la pasiunea mea și mi-am ales o zână pe care am așezat-o pe antebrațul drept.

De curând am găsit un desen care să îmi înlocuiască îngerul, care a împlinit 12 ani și care nici nu prea mai seamănă a înger, așa că mi-am luat inima în dinți și i-am spus și lui Vlad ce vreau să fac. Așa am revenit la discuția veche despre tatuaje:

El: Mai bine te gândești să le scoți, decât să le acoperi cu altceva.

Eu: Dar mie îmi plac tatuajele și știai asta…

El: Tu nu te gândești cum vor arăta la bătrânețe?

Eu: Intentionez să îmbătrânesc frumos și nu e ca și cum mi-am făcut desenele în locuri pe care să nu le pot acoperi.

N-a mai avut ce să spună. :))))”, a scris Giulia pe blogul personal.