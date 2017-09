Soțul Magdei Vasiliu și-a pierdut actele în Italia. Incredibil prin ce a trecut prezentatoarea tv

Soțul Magdei Vasiliu și-a pierdut actele în Italia. Prezentatoarea tv a povestit pe contul de socializare cum s-a lovit din nou de legislațiile din România.

Magda Vasiliu a dezvăluit pe Facebook prin ce a trecut atunci când a avut nevoie să recupereze actele din România. Prezentatoarea tv a revoltată de sistemul din țara noastră.

Soțul Magdei Vasiliu și-a pierdut actele în Italia, iar soția lui a povestit totul în mediul virtual



„Înca o minune a legislației noastre ni s- a ivit azi în cale….Soțul meu, Cosmin Stoian și-a pierdut actele, toate, aici în Italia….Procura la ambasada pentru ca cineva să-i poată obține CI….face poza, declara domiciliul etc….La București, ni se spune .ca nu se poate face pentru ca nu a fost depus certificatul de casatorie in original ….Acum, noi în Italia nu avem originalul….ala e pe undeva prin casa, la Bucuresti….evident că n-avem cum să ajungem acasa…cineva să ne sparga usa si sa caute actul, greu de gasit…..Intreb și Eu: Ce solutii are statul meu pentru mine? Cum ma ajută statul? Nu ma ajuta…Ba mai mult, își bate iar joc de mine și de familia mea….”, a scris Magda Vasiliu, care în această perioadă se află în Italia împreună cu soțul și băiețelul ei. În primăvara acestui an, vedeta tv a aflat că Vlad are cancer și l-a dus de urgență la o clinică din Italia.

