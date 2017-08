Stana Izbașa a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Se pare că artista este implicată în afacerea diplomelor de la Facultatea de Drept.

Stana Izbașa a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual, uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

Stana Izbasa, una dintre cele mai cunoscute cantarete de muzica de petrecere din Banat. “Afacerea spagilor de la Facultatea de Drept din cadrul Fundatiei Romane pentru Tineret (FRPT) din Baile Herculane (judetul Caras-Severin) a fost solutionata definitiv, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat asupra recursurilor declarate in dosarul de coruptie instumentat de fostul PNA. Magistratii instantei supreme au admis in intregime recursul procurorilor Anticoruptie din Timisoara, astfel ca renumita cantareata de folclor Stana Izbasa s-a ales cu o condamnare penala, cu suspendare, de doi ani si sase luni pentru fals intelectual, uz de fals si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale”, scria Romania Libera.

Stana Izbașa a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare pentru fals intelectual

La scurt timp după ce a aflat vestea, artista a postat pe contul de socializare o urare pentru cei care își aniversează astăzi ziua numelui. „La mulți ani, de Sf Marie”. Din păcare, mesajele au curs lanț, din partea celor care o cunosc și nu au fost deloc în favoarea vedetei. „Hoațo”, „Ai diplomă de drept?”, „Cum ai făcut asta? Nu credeam”, sunt câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

