Ștefan Stan, amendat de poliție din cauza vitezei. Artistul a mărturisit că nu și-a dat seama că se află în localitate. Fostul iubit al Andreei Mantea a venit în direct la tv, pentru a vorbi despre cea mai nouă piesă a lui.

Ștefan Stan, amendat de poliție pentru că nu și-a dat seama că se află în…localitate

“Domnul politist m-a recunoscut, dar eu niciodata nu am facut abuz de faptul ca sunt celebru. S-a uitat la mine si mi-a spus ca aveam 95 de kilometri la ora in localitate. Eu nici nu imi dadusem seama ca eram in localitate, era o portiune foarte-foarte mica”, a spus Stefan Stan la Teo Show.

Ștefan Stan a lansat luni o nouă piesă, intitulată „Așadar”. „Fiecare dintre noi am încercat să convingem pe cineva pe care l-am plăcut că dragostea noastră este reală și alimentată cu vise și dorinte de viitor, însă nu am fost crezuți”, și-a descis Ștefan Stan ultima melodie.