Stela Popescu a recunoscut la 81 de ani că a înșelat și a vorbit fără reținere despre sex. Totul s-a întâmplat în direct la tv. Declarațiile actriței au stârnit admirația tuturor, iar sinceritatea de care a dat dovadă, a uimit pe toată lumea.

Stela Popescu a recunoscut la 81 de ani că a fost infidelă

„E greu să te îndrăgostești de bărbații cu care joci, pentru că le vezi și părțile rele. Eu nu m-am apropiat de vreun bărbat decât dacă îmi plăcea foarte tare. Altfel nu, în cinci minute îi deveneam prietenă. (…) Când am divorțat, pur și simplu am fugit de acasă. Fostul meu bărbat era foarte bun, dar nu era chimie aceea. Am fost căsătoriți timp de 8 ani. Eu nu mi-am dorit copii. Nu știu de ce nu mi-am dorit, pentru că îmi plac copiii, dar am avut mereu teamă de durere și acum am teamă de durere, frică de durere. Când eram mică am avut o operație îngrozitoare, pentru că m-a mușcat de cap un păianjăn veninos, când aveam cinci ani şi am fost operată pe viu. De atunci am rămas cu frica de durere.

Dacă bărbatul își dorește copii, îi vei face copii. Eu am avut noroc că nici Puiu al meu nu a vrut copii. El mi-a zis, dacă vrei să faci, poți să faci, dar să știi că eu nu vreau. Aaa, zic „te-a auzit Dumnezeu!” Acum am strănepot şi este fantastică senzaţia.

Eu nu m-am apropiat de un bărbat decât dacă îmi plăcea foarte tare. Am fost un băieţoi în tinereţe. Îmi spuneau că atunci când îmi face unul curte imediat devin amică. Nu am avut întâmplări foarte multe. Eu sunt pătimaşă.

Sexul este foarte important, dar trebuie tratat cu seriozitate. Sexul este vital. E absolut vital. Poate că există şi o potrivire sau nepotrivire naturală. Dar cred că depinde de cei doi să păstreze ardoarea relației. Sunt oameni care nu s-au înşelat toată viaţa. Nu ştiu dacă am fost înşelată, dar eu am înşelat, dar cu mare grijă. Există situații în viață când nu mai poți să-ți stăpânești pornirile, când nu te mai poţi stăpâni. Este o stare absolut înnebunitoare. Asta nu se întâmplă des, ci foarte rar. M-am simţit vinovată apoi. Şi acum mă mai gândesc. Am crezut că nu pot să mă mai pun pe picioare o vreme după moartea lui Puiu,” a spus Stela Popescu, la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

Stela Popescu a spus pas afacerilor

Actrița investea, în urmă cu aproximativ doi ani, peste 500.000 de euro într-un imobil cu trei etaje, pe terenul primit de la mama sa, cu scopul de a închiria fiecare nivel unei firme. În prezent, Stela Popescu are cheltuieli mari cu blocul, după ce chiriașii s-au evaporat.